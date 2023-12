Biden: "Mosca non si fermerà all'Ucraina, si rischia il coinvolgimento delle truppe Usa" | Putin in Arabia Saudita

La guerra in Ucraina giunge al giorno 652.

La Russia conta sul "collasso" dell'unità dell'Occidente l'anno prossimo. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky al G7 spiegando che l'esercito russo ha "significativamente aumentato la pressione" sul fronte. Per il presidente Usa Joe Biden, il Congresso americano "deve approvare i nuovi fondi a Kiev entro Natale": "se Putin vince si rischia il coinvolgimento delle truppe Usa". Putin in Arabia Saudita per incontrare principe ereditario e presidente del Consiglio dei ministri Mohammed bin Salman Al Saud. I repubblicani bloccano al Senato Usa gli aiuti per l'Ucraina.