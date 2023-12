Ucraina, Usa: "I fondi all'Ucraina termineranno entro fine anno" | Zelensky annulla incontro con Senato americano

L'Ucraina "rischia di perdere la guerra senza altri aiuti militari statunitensi". Lo ha detto il capo staff del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, Andriy Yermak, intervenendo a un incontro del US Institute of Peace, a Washington, citato dalla Bbc. "Sarebbe difficile mantenere le stesse posizioni, e per la popolazione sopravvivere", ha messo in guardia.