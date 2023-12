Ucraina, Usa: "Senza i fondi all'Ucraina, vincerà Putin" | Ma gli aiuti per la guerra termineranno entro fine anno

La guerra in Ucraina giunge al giorno 650.

La Casa Bianca fa sapere che i fondi per aiutare Kiev termineranno entro fine anno. "Senza un'azione del Congresso, gli Usa finiranno i fondi per gli aiuti militari all'Ucraina entro la fine dell'anno e Vladimir Putin prevarrà", afferma il Consigliere per la Sicurezza nazionale Jake Sullivan. Il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, avverte: "Le guerre sono imprevedibili. Prepararsi anche a cattive notizie dall'Ucraina". Parole che arrivano due giorni dopo un articolo di The Economist in cui si legge: "Per la prima volta da quando ha invaso l'Ucraina, sembra che Putin possa vincere". La first lady ucraina, Olena Zelenska, ha confidato di non volere che il marito, Volodymyr Zelensky, si candidi per un nuovo mandato come presidente. Intanto, il presidente della Bielorussia, Aleksandr Lukashenko, è in visita a Pechino per incontrare il presidente cinese Xi Jinping.