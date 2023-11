Il Papa: "Non dimentichiamo l'Ucraina, la guerra è una sconfitta"

La guerra in Ucraina giunge al giorno 645.

All'udienza generale il Papa ha ricordato il popolo ucraino, ribadendo che la "guerra è sempre una sconfitta". Il ministro degli Esteri Kuleba ha affermato: "Non molleremo mai, continueremo a lottare per il Paese e per mantenere la stabilità nell'area euro-atlantica". Il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, ha dichiarato che l'Ucraina "è più vicina che mai all'Alleanza Atlantica".