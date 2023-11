Ucraina, Michel in visita lampo a Kiev vede Zelensky | Al centro dei colloqui il processo di adesione all'Ue

La guerra in Ucraina giunge al giorno 637.

Charles Michel si è recato a Kiev per una visita lampo e incontrare Volodymyr Zelensky. Al centro dei colloqui il processo di adesione all'Ue: i leader europei, infatti, a dicembre dovranno decidere se dare il via libera o meno all'apertura dei negoziati, così come raccomandato dalla Commissione. Il presidente del Consiglio europeo ha partecipato alla cerimonia per la commemorazione dei dieci anni dell'Euromaidan. Le forze russe hanno lanciato quattro missili contro un ospedale e una miniera nell'oblast di Donetsk.