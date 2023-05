Fotogallery - Scuola in fiamme in Guyana, strage

La guerra in Ucraina giunge al giorno 463.

L'Italia incrementerà la produzione missilistica di sistemi di artiglieria navale, munizioni e giubbotti antiproiettili, da destinare all'Ucraina in vista di un prossimo pacchetto di aiuti. Gli Usa, intanto, annunciano un nuovo pacchetto di armi e munizioni per i sistemi Patriot a Kiev. Mosca dice di aver distrutto "l'ultima nave da guerra ucraina" nel porto di Odessa. L'ex presidente russo Medvedev tuona contro Londra ricordando che "anche il loro Stato può essere qualificato come in guerra e quindi qualsiasi suo funzionario pubblico può essere considerato un obiettivo militare legittimo". Tajani: "La forza dell'Ucraina sta nell'unità dei suoi amici".