Ucraina, l'Aiea presenta all'Onu il piano per la centrale nucleare di Zaporizhzhia

La guerra in Ucraina giunge al giorno 461.

Grossi ha presentato all'Onu un piano in 5 punti per salvare la centrale nucleare di Zaporizhzhia. Il direttore generale dell'Aiea ha parlato di "impegni essenziali per evitare il pericolo di un incidente catastrofico. La situazione della sicurezza continua a essere estremamente fragile e pericolosa". Intanto l'Ucraina e i suoi alleati stanno pianificando un vertice dei leader globali senza la Russia per luglio, con l'obiettivo di rafforzare il sostegno alla "formula di pace" in 10 punti avanzata da Zelensky. Gli attacchi terroristici con i droni su Mosca sono una risposta ucraina a un raid russo su Kiev in cui è stato colpito un "centro decisionale". E' la versione del Cremlino, che viene smentita da Kiev: "Siamo lieti per gli attacchi su Mosca ma non c'entriamo nulla". Il Sudafrica concederà a Putin l'immunità diplomatica.