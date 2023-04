L'Ucraina non sta combattendo solo per la propria indipendenza e sovranità, ma per tutti noi. Lo ha detto il presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, parlando a un panel organizzato nel quadro del Global Citizen Summit a New York. "Combattono per il rispetto delle norme internazionali e per lo statuto delle Nazioni Unite: tutti noi dobbiamo continuare a sostenere Kiev per tutto il tempo necessario", ha ribadito.