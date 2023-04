Ucraina, esercito Kiev:"Il gruppo Wagner sarà distrutto a Bakhmut"

I "potenziali avversari" della Russia non dovrebbero sottovalutare la possibilità che Mosca a un certo punto ricorra all'arma nucleare per difendere interessi esistenziali, ha dichiarato il numero due del Consiglio di Sicurezza russo, Dmitri Medvedev. L'uso dell'atomica, ha detto Medvedev intervenendo a un evento a Mosca, secondo "i fondamenti della politica statale nel campo della deterrenza nucleare può essere applicato nel caso in cui venga compiuta un'aggressione contro la Federazione Russa con l'uso di altri tipi di armi che minacciano l'esistenza stessa dello Stato". Il conflitto in Ucraina è stato più volte definito esistenziale per la Federazione russa, anche dal presidente Vladimir Putin, secondo cui dietro le autorità di Kiev ci sono Stati Uniti e Nato, con l'obiettivo ultimo di distruggere la Russia.