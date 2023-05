Ucraina, Zelensky sente Erdogan: focus su guerra e accordo sui cereali

La guerra in Ucraina giunge al giorno 461.

Zelensky annuncia di avere avuto una telefonata con il presidente turco Erdogan: i due hanno parlato del conflitto militare in atto e dell'accordo sui cereali. Dopo le esplosioni a Kiev, con la difesa aerea in azione, il presidente ucraino ribadisce la linea contro la Russia: "L'Ucraina è sopravvissuta a tutti gli invasori e sopravvivrà ancora, e porrà fine al dispotismo russo. Mosca non sarà salvata dai droni Shahed o da qualsiasi altro mezzo di terrore". Raid nella notte contro Odessa: danni al porto.