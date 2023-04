Reporter arrestato in Russia, resta in carcere: ricorso respinto | Trovata intesa Polonia-Ucraina sull'import di grano

La guerra in Ucraina giunge al giorno 420.

Mosca convoca gli ambasciatori di Stati Uniti, Gran Bretagna e Canada "per la palese interferenza negli affari interni", mentre il tribunale di Mosca respinge il ricorso del giornalista americano del Wall Street Journal Evan Gershkovic arrestato in Russia: il reporter resta quindi in carcere. Mosca starebbe importando tecnologia dall'Occidente tramite Armenia, Kazakhstan e altri Paesi, aggirando le sanzioni, e che servirebbe per sviluppare armi. Lo riporta il New York Times. Intanto la Polonia ha raggiunto con Kiev un accordo sull'importazione del grano e di altri prodotti agricoli ucraini. In Italia il Senato ha dato l'ok definitivo al decreto Ucraina.