Russia-Ucraina, subito violata la tregua unilaterale di Putin | Zelensky: "Possa il Natale portare la vittoria e la pace"

Un segnale di avvertimento che dice "stop mine" sia in ucraino sia in russo nella regione del Donetsk

La guerra in Ucraina giunge al giorno 318.

Subito dopo l'entrata in vigore della tregua unilaterale voluta da Putin, secondo la Tass l'Ucraina ha attaccato a colpi di artiglieria l'area del Donetsk. Ma Kiev denuncia nuovi raid russi: "Mosca ha aperto il fuoco 14 volte nelle prime 3 ore della tregua". Alla vigilia del Natale ortodosso, Zelesky parla ai cittadini: "Possa l'armonia venire in ogni famiglia, la prosperità in ogni casa, la vittoria nella terra ucraina e con essa pace e prosperità per migliaia di anni".