Ucraina, Zelensky: "Price cap su greggio russo non è decisione seria" | Fermato a Londra l'oligarca russo Mikhail Fridman

La banca centrale estone ha emesso due milioni di monete da 2 euro dedicate all'Ucraina. "È un promemoria quotidiano della lotta per la libertà del Paese e del suo futuro nell'Ue", ha scritto su Twitter Kaja Kallas, la premier dell'Estonia. Al centro della moneta, disegnata dalla rifugiata ucraina Daria Titova, spicca il motto "Slava Ucraini" (Onore all'Ucraina). "Ci ricorda che la libertà è il valore più alto e che ottenerla richiede un costo altrettanto alto", ha commentato il governatore della Banca d'Estonia Madis Müller durante una conferenza stampa. Il ricavato della vendita dei kit con la moneta commemorativa, acquistabili nelle banche estoni, sarà devoluto alla Banca Centrale Ucraina. "Gli ucraini - ha continuato Müller -, stanno combattendo, sacrificando la vita dei cittadini per i valori comuni dello spazio culturale europeo ed è nostro dovere sostenerli".

La guerra in Ucraina è arrivata al 284esimo giorno.

Delusione Zelensky dopo che i Paesi del G7 e l'Australia si sono accordati per unirsi all'Unione europea nell'imporre un price cap di 60 dollari al barile per il greggio russo: "Non è decisione seria". Bombardata l'area attorno alla centrale di Zaporizhzhia: danneggiati gasdotti e le reti elettriche. Fissata una conferenza di pace a Parigi il 13 dicembre. Intanto a Londra è stato arrestato e rilasciato su cauzione l'oligarca russo Mikhail Fridman: è accusato di riciclaggio di denaro, cospirazione per frodare il Ministero dell'Interno e cospirazione per falsa testimonianza. Kherson, innalzata bandiera ucraina sulla riva sinistra.