Ucraina, dall'inizio della guerra uccisi 423 bambini

In Ucraina, dall'inizio della guerra, sono stati uccisi 423 bambini.

Lo rende noto l'ufficio del procuratore generale del Paese. Altri 810 minori risultano invece essere rimasti feriti. Il maggior numero di bambini uccisi è stato registrato nelle regioni di Donetsk, Kharkiv e Kiev. Il bilancio non è tuttavia definitivo dato che è ancora in corso il lavoro per raccogliere i dati delle vittime e dei feriti nelle aree occupate o dove ci sono combattimenti.