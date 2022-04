Ucraina, governatore Lugansk: 6 civili uccisi in bombardamenti russi

Sei civili sono morti in un bombardamento russo in un villaggio della provincia di Luganskh, secondo quanto ha affermato il governatore.

"Il villaggio di Girkse ha subito pesanti bombardamenti russi per tutto il giorno", ha detto su Twitter il governatore Seriy Gaidai su Telegram. Lo riferisce la Bbc, sottolineando di non essere in grado di verificare l'informazione in modo indipendente.