Ucraina: gli Usa non hanno obiezioni all'invio di aerei dalla Polonia

Il governo ucraino ha detto che gli Stati Uniti "non hanno obiezioni" alla fornitura di aerei militari all'Ucraina dalla Polonia.

Il Pentagono ha respinto questa possibilità nelle scorse settimane, definendo un'offerta polacca in tal senso "ad alto rischio". In una dichiarazione scritta, il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba ha però affermato che alti funzionari a Washington "non hanno obiezioni al trasferimento di aerei. Per quel che possiamo concludere, la palla è ora nel campo polacco. Analizzeremo ulteriormente la questione con i colleghi polacchi".