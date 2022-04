Ucraina, gli alleati occidentali: "Continuare a isolare la Russia"

Il segretario di Stato americano Antony Blinken ha avuto un incontro con i ministri di Italia, Francia, Germania e Gran Bretagna a Bruxelles.

Gli alleati hanno discusso "il modo migliore per continuare a isolare la Russia sulla scena internazionale dopo le flagranti violazione dei diritti e dei principi internazionali, per aumentare la pressione sul Cremlino e per mettere fine alla devastante guerra contro l'Ucraina". I ministri hanno inoltre discusso piani per fornire ulteriore assistenza umanitaria e militare a Kiev.