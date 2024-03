Consiglio sicurezza Usa: "Camera approvi nuovi aiuti a Kiev"

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha nuovamente invitato il Congresso degli Stati Uniti ad approvare rapidamente ulteriori fondi per aiutare l'Ucraina, spiegando che le capacità del paese sul campo di battaglia dipendono da questi aiuti. Zelensky ha sottolineato che, a causa delle dispute interne al Congresso, "abbiamo perso sei mesi". "Non possiamo perdere altro tempo. L'Ucraina non può essere una questione politica tra partiti", ha sottolineato. Il presidente ritiene che i critici degli aiuti all'Ucraina non comprendano la posta in gioco di una guerra su larga scala, perché "se l'Ucraina cade, Putin dividerà il mondo" in amici e nemici della Russia.