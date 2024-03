Ong: "5 giornalisti indipendenti arrestati in Russia" | Putin: "Colpiremmo F-16 ucraini anche in aeroporti della Nato"

Case distrutte dopo i recenti bombardamenti nel Donetsk, attacchi a Belgorod. E nei dintorni di Kharkiv uomini in azione con i metal detector per individuare le mine nei campi intorno a città e villaggi

La guerra in Ucraina è giunta al giorno 765.

Diecimila famiglie sono senza elettricità da settimane nel Donetsk. Secondo alcuni media, i dispersi nell'attacco al Crocus City Hall di Mosca potrebbero essere 95. Putin afferma che aerei da guerra F-16 che venissero utilizzati da Kiev contro la Russia sarebbero colpiti dalle forze di Mosca anche se si trovassero in aeroporti Nato. Il presidente russo definisce una "totale assurdità" le accuse secondo cui la Russia sta pianificando di invadere l'Europa. Intanto, più di 10mila famiglie nella parte occupata dai russi della regione di Donetsk sono rimaste senza elettricità "per settimane". In Polonia in corso un'operazione contro la rete di spionaggio russa. Ong: "Arrestati in Russia 5 giornalisti indipendenti".