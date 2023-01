Ucraina, Biden: "Gli Usa non invieranno i caccia F-16 a Kiev" | Zelensky agli alleati: "Adottate decisioni tempestivamente"

La guerra in Ucraina giunge al 342esimo giorno.

Gli Stati Uniti non invieranno i caccia F16 a Kiev. Lo ha detto il presidente Joe Biden, annunciando al contempo un suo prossimo viaggio in Polonia. Il presidente francese Macron non esclude invece la forniture dei velivoli militari alla resistenza ucraina. Zelensky lancia un altro appello agli alleati: "Adottate tempestivamente decisioni". L'ex premier britannico Johnson rivela che prima dell'invasione, durante una telefonata "straordinaria", Putin minacciò di bombardare la Gran Bretagna. Ma a stretto giro arriva la replica del Cremlino che smentisce: "È assolutamente una menzogna".