Ucraina, fissati i referendum per l'annessione alla Russia dei territori occupati | L'Occidente: "Una farsa"

Per Kiev i referendum sono "illegali"

- Kiev ha reagito con rabbia ma anche con scherno, definendo i referendum "illegali, "un ricatto stupido" di chi "ha paura della sconfitta" e parla di "mobilitazione generale". L'Ucraina "risolverà la questione russa. La minaccia può essere eliminata solo con la forza".

Mosca parla di ripristino della giustizia storica"

- La decisione era stata invocata in una telefonata tra i due leader delle sedicenti repubbliche, Leonid Pasechnik e Denis Pushilin, poi avallata dal vicepresidente del Consiglio di difesa russo, Dmitri Medvedev, che ha parlato di "ripristino della giustizia storica", di "territori liberati" dalle forze di Mosca, con quella stessa retorica con cui il ministro degli Esteri Serghei Lavrov ha sostenuto il desiderio "dei popoli del Donbass di essere padroni del proprio destino".

Lo spettro della risposta nucleare da parte di Mosca

- L'ex presidente, vero falco del Cremlino nella guerra in Ucraina che non ha finora risparmiato intimidazioni e feroci invettive contro l'Occidente, è tornato quindi a minacciare: "L'invasione del territorio della Russia è un crimine che consente l'uso di tutte le forze di autodifesa", evocando la peggiore delle ipotesi. L'annessione delle aree occupate, attualmente nel mirino della controffensiva ucraina, potrebbe infatti essere il preludio alla mobilitazione generale o, peggio ancora, alla risposta nucleare che Mosca si riserva di usare, secondo la sua dottrina di difesa, in caso di aggressione alla Russia o a territori che considera ormai tali.

L'Occidente non riconoscerà mai come russe le zone occupate dell'Ucraina

- A New York, intanto, l'assemblea generale dell'Onu si è aperta con un invito del presidente turco Recep Tayyip Erdogan, già mediatore sulle esportazioni di grano ucraino, a "trovare una soluzione alla crisi che sia dignitosa per entrambe le parti", mentre l'Occidente ha condannato l'annuncio dei referendum. Come per la Crimea annessa nel 2014, "gli Stati Uniti non riconosceranno mai come territori della Russia le zone occupate dell'Ucraina", ha fatto sapere tra gli altri il consigliere per la sicurezza nazionale Jake Sullivan, definendo le consultazioni "una farsa". Stessa parola usata dal cancelliere tedesco Olaf Scholz, dal presidente francese Emmanuel Macron e dal segretario generale della Nato Jens Stoltenberg.

Nulla lascia presagire consultazioni trasparenti

- Secondo i piani dei filorussi, i referendum si terranno in formato ibrido, di persona e online, ufficialmente "per motivi di sicurezza" visti gli attacchi ucraini nelle zone interessate. Il risultato sarà deciso a maggioranza semplice, senza quorum, e non dovrà essere confermato da alcun organismo terzo, riferiscono le agenzie russe. "Vuoi che la regione di Zaporizhzhia si stacchi dall'Ucraina, diventi uno Stato indipendente e si unisca alla Federazione russa?", sarà il quesito posto, sia in ucraino che in russo, nella zona occupata dell'oblast che ospita anche la centrale nucleare di Enerdogar che Mosca e Kiev continuano ad accusarsi di bombardare.

In Russia pene più severe per disertori e renitenti

- Intanto sale la tensione a Mosca mentre le voci di una possibile mobilitazione generale tornano a diffondersi tra la popolazione. Ad alimentarle è stata l'approvazione della Duma di emendamenti al codice penale che prevedono un inasprimento delle pene, in particolare per disertori o renitenti alla leva, nel caso di "mobilitazione", "legge marziale", "tempo di guerra" e "conflitto armato". Tutti termini che fanno pensare ad un possibile salto di livello nella cosiddetta operazione speciale in Ucraina, con il necessario ricorso ad una maggiore forza militare.