Ucraina, Erdogan: meglio la peggior pace che la guerra | Cremlino: "Ue parte del conflitto se addestra militari di Kiev"

Nobel per la Medicina 2022 a Svante Paabo per scoperta genoma ominidi

Gb: re Carlo III in Scozia per primo impegno pubblico dopo fine lutto

La guerra in Ucraina giunge al 226esimo giorno.

Mosca avverte che la creazione di una missione di addestramento militare per l'Ucraina da parte dell'Ue attribuisce di fatto all'Europa un ruolo come parte in causa nel conflitto. Il capo di stato maggiore del battaglione Azov, il maggiore Bogdan Krotevich, ha detto che i russi avrebbero cercato di reclutare i soldati che si erano arresi all'acciaieria Azovstal. Per il presidente turco Recep Tayyp Erdogan "una pace equa non ha perdenti. Anche la peggior pace è meglio della guerra. La Turchia parla con tutte le parti e ha la loro fiducia, purtroppo alcuni Paesi europei preferiscono la provocazione e l'escalation".