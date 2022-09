Ucraina, Kiev chiede ulteriori armi: "Per chi vive nei territori occupati è un inferno"

Il conflitto in Ucraina giunge al 206esimo giorno.

Il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, chiede nuove armi per aiutare le persone nei territori occupati dai russi. "Le fosse comuni a Izyum dimostrano che ogni volta che liberiamo dei territori, ci sono prove di orrendi crimini russi - ha affermato in un tweet -. Si può solo immaginare l'inferno che vivono le persone in altri territori occupati dalla Russia. Abbiamo urgentemente bisogno di più armi per liberarli e salvare le loro vite!". Intanto la Nato plaude al contrattacco di Kiev nelle aree meridionali del Paese: "È stato molto efficace" mentre il leader ceceno Ramzan Kadyrov ha annunciato che due battaglioni ceceni , il Zapad-Akhmat e il Vostok-Akhmat, si sono uniti alle forze alleate nel Donbass.