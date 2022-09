Ucraina, nuovi aiuti militari dagli Usa per oltre un miliardo di dollari | L'Ue propone il price cap solo al gas russo

La guerra in Ucraina giunge al 218esimo giorno.

Gli Stati Uniti annunciano un altro pacchetto di aiuti militari in favore dell'Ucraina da 1,1 miliardi di dollari, tra armi ed equipaggiamenti. La Commissione europea dice sì al price cap al gas russo , ma non alle importazioni generale di gas da parte dell'Ue. E si fa spazio l'ipotesi di rendere obbligatorie misure di solidarietà per garantire a tutti gli Stati membri l'accesso al gas "necessario per servire i clienti protetti e le industrie critiche". Intanto Kiev non smette di lavorare per organizzare un nuovo scambio di prigionieri con la Russia , e al momento sono in corso anche trattative per uno scambio di "tutti i rispettivi prigionieri". Zelensky si rivolge ai russi: "Combattete per la vostra libertà, non in terra ucraina"