Ucraina, nella fabbrica dei droni impiegati sul fronte orientale

A spingere la produzione di droni per uso bellico è anche il basso costo delle bombe, qualche centinaia di euro per armi in grado di abbattere anche i potenti droni Shahed che colpiscono il territorio ucraino. Sul fronte orientale, la brigata Kara-Dag è tra le unità specializzate nell'utilizzo di droni in grado di viaggiare per 20 chilometri di distanza e di operare anche con i cavi in fibra ottica. "In questo momento penso che è l'arma più potente, precisa e letale che abbiamo", spiega a "Quarta Repubblica" un comandante dell'unità che mostrando un arsenale di "kamikaze" volanti pronti all'uso aggiunge: "Hanno il minimo indispensabile di elettronica, sono al 90% stampe 3D e molto potenti".