Ucraina, Draghi: "Con le bombe finita l'illusione che la pace sia scontata"

"Negli ultimi decenni, molti si erano illusi che la guerra non avrebbe più trovato spazio in Europa - ha proseguito - e che potessimo dare per scontate le conquiste di pace, sicurezza, benessere che le generazioni che ci hanno preceduto avevano ottenuto con enormi sacrifici. Le immagini delle bombe hanno messo fine a quell'illusione".

La solidarietà dell'Italia - Facendo il punto sulla situazione in Ucraina, Draghi ha parlato di "eroica resistenza del popolo ucraino e del suo presidente Zelensky" che "ci mettono davanti una nuova realtà e ci obbligano a compiere scelte fino a pochi mesi fa impensabili. Voglio ribadire, ancora una volta, tutta la mia solidarietà, quella del governo e degli italiani al Presidente Zelensky, al governo ucraino e a tutte le cittadine e cittadini dell'Ucraina".

L'Italia non si volta dall'altra parte - Oltre alla solidarietà però, Draghi ha confermato anche che "l'Italia non si volta dall'altra parte": l'aggressione "della Russia verso un Paese vicino ci riporta indietro di oltre ottant'anni, all'annessione dell'Austria, all'occupazione della Cecoslovacchia e all'invasione della Polonia. Non si tratta soltanto di un attacco a un Paese libero e sovrano, ma di un attacco ai nostri valori di libertà e democrazia e all'ordine internazionale che abbiamo costruito insieme. Ora tocca a noi tutti decidere come reagire", ha detto Draghi.

Reazione ferma a Putin - Innanzitutto, ha sottolineato, serve "una reazione rapida e ferma" perché "il disegno revanscista del presidente Putin si rivela oggi con contorni nitidi, nelle sue parole e nei suoi atti". Secondo il premier, "le minacce di far pagare con conseguenze mai sperimentate prima nella storia chi osa essere d'intralcio all'invasione dell'Ucraina, e il ricatto estremo del ricorso alle armi nucleari, ci impongono una reazione rapida, ferma, unitaria".

Italia pronta con 1.400 militari - Nel concreto poi "sono in stato di pre-allerta ulteriori forze già offerte dai singoli Paesi membri all'Alleanza: l'Italia è pronta con un primo gruppo di 1.400 militari e un secondo di 2.000 unità. Ringrazio il ministro Guerini e tutte le forze armate per il loro impegno e la loro preparazione", ha spiegato. Draghi ha spiegato che "in seguito all'intensificarsi dell'offensiva russa, abbiamo adottato una risposta sempre più dura e punitiva nei confronti di Mosca. Sul piano militare, il Comandante Supremo Alleato in Europa ha emanato l'ordine di attivazione per tutti e 5 i piani di risposta graduale. Per quanto riguarda le forze navali, sono già in navigazione e sotto il comando NATO. Le nostre forze aeree schierate in Romania saranno raddoppiate in modo da garantire copertura continuativa, assieme agli assetti alleati", ha aggiunto Draghi.