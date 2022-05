Ucraina, Draghi a Biden: "Utilizzare ogni canale per la pace e per negoziati credibili"

"In Italia e in Europa - ha proseguito Draghi - le persone vogliono la fine di questi massacri, di questa violenza, di questa macelleria. Le persone pensano che cosa possiamo fare per portare la pace". Per questo, ha sottolineato il premier, "dobbiamo utilizzare ogni canale per la pace, per un cessate il fuoco e l'avvio di negoziati credibili".

Quello che succede in Ucraina, ha sottolineato il premier, ha portato a cambiamenti importanti: con gli Usa "eravamo vicini, ma ora siamo ancora più vicini". Draghi ha poi evidenziato come sia necessario "riflettere in profondità" su come affrontare la crisi dell'energia e quella alimentare, aggravate dallo scoppio della guerra, contando sul sostegno degli Usa.

Biden, da parte sua, ha rimarcato che "la cooperazione dell'Italia è fondamentale", e ricordando la "lunga storia di legami condivisi", ha sottolineato che Draghi è "un buon amico e un grande alleato". Il presidente americano ha quindi chiarito che "un'Unione europea più forte è nell'interesse degli Usa".

Il presidente americano ha quindi sottolineato che "c'è una cosa che appezzo di Draghi: il suo sforzo di unire la Nato e l'Ue, che è riuscito. Era difficile credere che andassero di pari passo, era più probabile che si sarebbero divise, ma lui è riuscito a farle andare di pari passo".