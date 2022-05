Ucraina, decine di cadaveri di soldati russi in strada a Kharkiv

I soldati ucraini hanno trovato nella regione di Kharkiv decine di cadaveri di soldati russi abbandonati sul campo di battaglia e nelle case dei villaggi liberati dall'esercito di Kiev.

Lo afferma su Telegram il capo dell'amministrazione militare regionale Oleg Sinegubov, secondo quanto riferisce Ukrinform. "Troviamo i loro corpi per le strade, nelle abitazoni - ha detto -. Non sono stati nemmeno sepolti, li hanno lasciati nelle discariche. Quando si ritirano, non raccolgono i cadaveri dei loro soldati. Questo testimonia la loro etica, i principi e le regole di guerra".