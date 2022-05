Conte: la corsa al riarmo è una follia, sorpreso che Draghi non venga in Aula

"La corsa al riarmo è una follia in generale.

Non è così che si risolve questo conflitto". Così Giuseppe Conte parlando della situazione internazionale e del conflitto in Ucraina. "Mi sono meravigliato che non ci sia stata la possibilità per il premier di parlare in Parlamento prima del viaggio negli Usa. Il Parlamento si può riunire anche nel fine settimana", ha quindi aggiunto il leader M5s, commentando il mancato passaggio alle Camere di Draghi per spiegare la posizione italiana rispetto al conflitto in Ucraina.