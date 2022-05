Ucraina, Conte a Tgcom24: "Draghi spieghi in Parlamento i suoi obiettivi"

"Sarebbe molto grave se Draghi non rispondesse alla nostra richiesta di venire in Parlamento a spiegare le posizioni e gli obiettivi del governo sulla guerra in Ucraina".

Lo ha detto il capo del M5s Giuseppe Conte a Tgcom24. "Rischiamo una recessione fortissima per le conseguenze legate all'aggressione russa - ha chiarito -. Per questo vogliamo che l'Italia sia in prima fila sul fronte internazionale, con un chiaro indirizzo politico. E il premier deve venirci a dire quale sarà l'impegno del nostro Paese con i partner mondiali".