Zelensky agli europei: sostenete l'Ucraina | Biden: da Russia attacco a sicurezza Europa e pace globale | Russi sempre più vicino a Kiev

Decimo giorno di guerra.

Zelensky in video lancia un ennesimo appello agli europei: "Non tacete, scendete in piazza e sostenete l'Ucraina perché se l'Ucraina non sopravviverà, l'intera Europa non sopravviverà". Il videomessaggio è stato trasmesso sugli schermi nelle piazze di città europee dove venerdì sera si sono svolte manifestazioni contro l'invasione russa, tra cui Francoforte, Praga, Lione, Tbilisi, Vienna, Bratislava e Vilnius. Biden: "Dalla Russia un attacco alla sicurezza dell'Europa e alla pace globale". Russi sempre più vicini a Kiev: sarebbero a 20 chilometri.