Ucraina, Conte: "Non fornire armi sempre più offensive | L'Italia non vada a rimorchio di Ue e Nato, e si impegni per il negoziato"

Rallentare.

Soprattutto con l'invio di armi a Kiev. E' quello che chiede il leader M5s, Giuseppe Conte , nel 60° giorno di guerra tra Russia e Ucraina. "Abbiamo sostenuto aiuti militari, economici e umanitari. Ci rendiamo conto che se riconosciamo che ci sono gli estremi del diritto all'autotutela e alla legittima Difesa noi dobbiamo essere conseguenti e offrire mezzi a chi sta esercitando il diritto all'autodifesa, ma non siamo disponibili a una escalation militare, l'unica escalation che vogliamo è quella diplomatica . Non possiamo impegnarci in una forsennata corsa al riarmo o nella via di fornire armamenti sempre più pesanti e offensivi ". Così l'ex Presidente del consiglio che ha partecipato al congresso di Articolo Uno a Roma.