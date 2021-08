Afghanistan, Conte: "Le armi hanno fallito, ora garantire corridoi umanitari"

Ansa

"Le armi hanno fallito". Lo afferma il presidente del M5s, Giuseppe Conte, parlando della situazione in Afghanistan. "Adesso - sottolinea - è prioritario che l'Europa e l'intera comunità internazionale si facciano promotrici di corridoi umanitari per salvaguardare la vita di chi è in pericolo. Al contempo è assolutamente necessario che tutta la comunità internazionale esprima una compatta pressione sui talebani".