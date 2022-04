Ucraina: "Cominciata l'offensiva russa nell'Est, è un inferno"

L'offensiva delle truppe russe contro l'Ucraina orientale è iniziata.

Lo ha detto il governatore ucraino della regione di Lugansk, Sergei Gaïdaï, definendo la situazione "un inferno". Sono in corso combattimenti a Rubizhne e Popasna e "scontri incessanti in altre pacifiche città", ha aggiunto. Alle sue parole sono seguite quelle del presidente Zelensky: "Possiamo ora affermare che le truppe russe hanno iniziato la battaglia per il Donbass, per la quale si stavano preparando da tempo. Una grande parte dell'esercito russo è ormai consacrato a questa offensiva".