città natale di Putin

Media Kiev: "Terminale petrolifero San Pietroburgo colpito da droni"

"Incendi segnalati da media locali, malgrado annuncio possibili interruzioni internet"

04 Lug 2026 - 09:07
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Una serie di esplosioni ha scosso San Pietroburgo, la città natale di Vladimir Putin, dove sono scoppiati incendi a un terminal petrolifero dopo che era stato registrato un attacco di droni nella zona portuale, secondo quanto scrivono i media ucraini, inclusa Rbc-Ukraine, che riportano quanto segnalato da canali pubblici locali russi.

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Fra questi, un post dei canali pubblici Osint su Telegram, in particolare Exilenova+. Secondo Rbc, le autorità locali hanno avvertito di possibili interruzioni di internet, ma ciò non ha impedito ai russi di registrare video e fotografare gli effetti" dell'attacco.

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