Ucraina, Cnn: "Nelle nuove foto l'acciaieria Azovstal èquasi interamente distrutta"

Le autorità di Mariupol hanno pubblicato le prime foto scattate all'interno dell'ospedale allestito in uno dei rifugi dell'acciaieria Azovstal. Si tratta di immagini forti, che mostrano persone colpite da schegge e proiettili che vengono sottoposte a interventi chirurgici in locali non sterili, con scarsa luce, su vecchie brande e materassini sporchi di sangue, in condizioni igieniche pessime. Il personale sanitario non ha più medicinali, rimuove parti metalliche da ferite profonde, amputa arti, nel disperato tentativo di salvare vite. Nella struttura vengono assistiti feriti sia militari sia civili.