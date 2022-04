Guerra in Ucraina, il reportage da Mariupol: nei sotterranei della resistenza

Da giorni i soldati ucraini sono asserragliati nei sotterranei delle

acciaierie di Azovstal

Mariupol

"Dritto e Rovescio"

, ultima area della città diancora sotto il controllo di Kiev. Le telecamere disono riuscite a catturare le immagini degli strettissimi cunicoli sotterranei in cui i militari ucraini continuano a resistere.

Ad

Azovmash,

non attaccare

sempre nella città di Mariupol,un impianto industriale per giorni ha ospitato un centinaio di militari ucraini: nel reticolato di strettoie e passaggi sono ancora presenti granate, munizioni e telefoni cellulari. Una struttura molto simile a quella delle acciaierie di Azovstal in cui si continua a resistere: Putin infatti avrebbe deciso dil'impianto perché i suoi sotterranei sono un vero e proprio labirinto e un tentativo di assedio potrebbe comportare una perdita notevole di uomini. "I nazionalisti ucraini che si sono rifugiati lì hanno rifiutato di arrendersi in cambio della vita", dice uno dei soldati intervistati dal programma di Rete 4.