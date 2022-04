Mariupol non si arrende, i russi vanno all'attacco finale | Kiev: "La città non esiste più" | L'Ucraina completa il questionario per l'accesso all'Ue

La città di Mariupol "non esiste più" dopo oltre un mese d'assedio da parte della Russia. Lo ha detto il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba in un'intervista alla Cbs. "La situazione a Mariupol è terribile da un punto di vista militare e umanitario. La città non esiste più", ha spiegato sottolineando che "quel che resta dei soldati ucraini e dei civili sono circondati dalle forze russe". "Continuano a lottare ma da come si comportano le forze di Mosca sembra che vogliano radere al suolo la città ad ogni costo", ha detto ancora Kuleba.