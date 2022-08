Ucraina, "Missione Aiea alla centrale nucleare di Zaporizhzhia all'inizio della prossima settimana"

La guerra in Ucraina giunge al 185esimo giorno.

C'è sempre tensione intorno al destino della centrale nucleare di Zaporizhzhia anche se i filorussi assicurano che "la situazione è sotto controllo" e che quindi "non c'è nessuna ragione per evacuare i residenti". Un team di esperti dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica dovrebbe ispezionare la centrale la prossima settimana. Zelensky e Biden chiedono a Mosca di smilitarizzare l'area dell'impianto e restituirne il pieno controllo a Kiev. "La Russia ha portato Europa sull'orlo del disastro nucleare, ma è come il Titanic: non resterà a galla", afferma il presidente ucraino. Medvedev: "Il gas all'Europa continuerà se non messi alle strette".