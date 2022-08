Kiev: cinque missili russi sulla periferia di Zaporizhzhia | Pentagono: per attacco a Crimea non usate armi nostre

Un funzionario del dipartimento della Difesa Usa che nessuna delle armi fornite dagli americani all'Ucraina è stata utilizzata per attaccare la base aerea russa in Crimea. Ha poi precisato di non sapere quale siano le cause delle devastanti esplosioni a Saki che hanno danneggiato o distrutto circa otto aerei, nonché scorte di munizioni. Il bombardamento ha avuto un impatto significativo sulla potenza aerea della Russia, ha sottolineato il funzionario del Pentagono.