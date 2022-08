Zelensky ringrazia Biden per i nuovi aiuti: "L'Ucraina sarà libera" | Guterres a sorpresa in Moldova

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha ringraziato il presidente Usa, Joe Biden, per il nuovo pacchetto di aiuti militari del valore di 775 milioni di dollari, che include armamenti missilistici e sistemi di artiglieria di precisione Himars. "Grazie per questa decisione - ha scritto il leader di Kiev su Twitter - abbiamo compiuto un altro passo importante per sconfiggere l'aggressore. L'Ucraina sarà libera".