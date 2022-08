Erdogan in Ucraina: "La Turchia sta con voi, non vogliamo una nuova Chernobyl" | Allarme nucleare su Zaporizhzhia | Zelensky: "La Russia lasci i territori occupati"

La guerra in Ucraina è giunta al 177esimo giorno.

A Leopoli si tiene l'incontro tra i presidenti turco Erdogan e ucraino Zelensky con il segretario generale dell'Onu Guterres , il primo dall'inizio dell'invasione russa. "La Turchia sta con Kiev", afferma l'uomo forte di Ankara, confermando la mediazione con Putin per un incontro e lanciando l'allarme sulla centrale nucleare di Zaporizhzhia al centro degli scontri militari: "Non vogliamo un'altra Chernobyl ". Allarme ribadito anche da Zelensky, secondo il quale "siamo sull'orlo del disastro nucleare" e "non ci sarà pace senza il ritiro dei russi dal territorio ucraino". Per l'Onu "negoziati concreti per la fine della guerra sono lontani". Intanto il metano chiude al massimo storico ad Amsterdam: 241 euro al Megawattora (+6%). La Germania ha deciso di ridurre l'Iva sul gas dal 19 al 7% per combattere il caro-bollette.