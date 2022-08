Mosca: "Attacco con agenti chimici contro le nostre truppe" | Gli 007 di Kiev: "I parà russi si rifiutano di combattere"

Gli ufficiali dei paracadutisti russi si starebbero rifiutando in massa di andare a combattere in Ucraina. Lo riferisce la direzione principale dell'intelligence del ministero della Difesa ucraina, spiegando che a causa del rifiuto il comando delle forze russe aviotrasportate ha deciso di promuovere al ruolo di ufficiali alcuni lavoratori a contratto, che però non hanno alcuna esperienza in operazioni militari. Anche questi ultimi si stanno così rifiutando di assumere posizioni da comandante di plotone o comandante di battaglione e di partire per l'Ucraina.