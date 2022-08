Mosca firma un contratto per i super missili Sarmat | Fonti Kiev: un'unità ucraina d'élite dietro l'attacco in Crimea

La guerra in Ucraina è giunta al 175esimo giorno.

Mosca fa sapere di aver firmato un contratto per produrre i super missili Sarmat e Putin accusa l'Occidente di aver preparato "per l'Ucraina un futuro da carne da cannone". I vertici dell'esercito russo dicono di non aver bisogno di armi nucleare per raggiungere i loro obiettivi. L'ambasciatore ucraino in Vaticano chiede al Papa di visitare Bucha . Un alto funzionario ucraino, parlando con il New York Times in condizione di anonimato, afferma che le esplosioni nella base militare in Crimea sono state provocate da un'unità militare ucraina d’élite che operava dietro le linee nemiche.