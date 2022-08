Dagli Usa altri 550 milioni di armi a Kiev | Partita la prima nave di grano da Odessa, Zelensky cauto: "Troppo presto per celebrare"

La guerra in Ucraina entra nel 160esimo giorno.

Lunedì il primo carico di grano è partito da Odessa, ma il presidente Volodymyr Zelensky non si illude. "È troppo presto per celebrare una piena ripresa delle esportazioni di grano ucraino", ha affermato. L'amministrazione Biden autorizzerà altri 550 milioni di dollari in aiuti militari all'Ucraina. "Non ci possono essere vincitori in una guerra nucleare e non dovrebbe mai essere scatenata": così il presidente russo Vladimir Putin sull'ipotesi di una guerra nucleare in Ucraina.