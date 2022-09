Mosca: ucraini hanno ripreso raid su Zaporizhzhia | Biden chiederà a Congresso altri aiuti per Kiev: 13,7 miliardi

Gli Stati Uniti lavoreranno nelle prossime settimane per definire un tetto globale al prezzo del petrolio russo. Lo ha annunciato la portavoce della Casa, Bianca Karine Jean-Pierre, sottolineando che la mossa "ridurrebbe significativamente gli introiti di Putin per sostenere la guerra in Ucraina" e "offrirebbe a più Paesi una leva migliore per fare accordi energetici con Mosca".