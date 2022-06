Usa: "Non faremo pressione su Zelensky per trattare" | Media: Scholz, Draghi e Macron in Ucraina il 16 giugno ma Kiev non conferma

I russi hanno smantellato l'insegna di benvenuto che accoglie i visitatori all'ingresso della città di Mariupol per sostituirla con una in lingua russa. Lo riportano i media ucraini. Gli occupanti hanno così rimpiazzato il monumento, inizialmente dipinto con i colori della bandiera ucraina, giallo e blu, con uno che riporta la grafia russa del nome di Mariupol e con i colori del vessillo russo, bianco, rosso e blu.

La guerra in Ucraina entra nel suo 112° giorno.