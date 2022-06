Zelensky: "La Russia aumenterà gli attacchi" | L'Ucraina vieta libri e musica russi | Comandanti di Azov in carcere a Mosca

Il New York Times ha identificato, tramite oltre mille foto di propri giornalisti e altre fonti, più di 2mila munizioni usate dalla forze russe in Ucraina, "una vasta maggioranza delle quali non guidata". Secondo il quotidiano, oltre 210 munizioni appartengono a tipologie che sono state ampiamente messe al bando in base a vari trattati internazionali. "Quasi tutte erano munizioni a grappolo, comprese le loro sub-munizioni, che pongono un grave rischio per i civili per decenni dopo la fine della guerra", ha sottolineato il giornale, aggiungendo che "più di 330 altre armi sembrano essere state usate contro o vicino strutture civili".