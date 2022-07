Kiev: "Missili russi su Odessa e Kharkiv" | Grano, al via centro di coordinamento a Istanbul

La guerra in Ucraina è arrivata al 154esimo giorno.

I missili russi continuano a colpire la regione di Odessa, ma ciò non sembra poter impedire l'avvio delle operazioni per l'esportazione del grano ucraino. Un centro per il coordinamento dei corridoi nel Mar Nero aprirà in queste ore Istanbul con rappresentanti di Russia, Ucraina, Turchia e Nazioni Unite per avviare il piano concordato tra le parti il 22 luglio. E intanto il presidente turco Recep Tayyip Erdogan annuncia una visita in Russia il 5 agosto per incontrare l Vladimir Putin proprio sulle rive del Mar Nero, a Sochi: il secondo colloquio tra i due dopo quello di Teheran del 19 luglio.