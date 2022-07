Zelensky: "Abbiamo 10 miliardi di dollari di grano, ora l'Onu faccia rispettare l'accordo"

La guerra in Ucraina è arrivata al centocinquantesimo giorno.

Dopo l'accordo firmato a Istanbul per lo sblocco delle esportazioni di grano il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si dice soddisfatto. "Saranno esportati circa 20 milioni di tonnellate del raccolto di grano dell'anno scorso e che anche il raccolto di quest'anno, che è già in fase di raccolta, sarà disponibile per la vendita. Ora abbiamo circa 10 miliardi di dollari di grano", ha precisato. Ma questo accordo non avvicina un cessate il fuoco. "Congelare il conflitto con la Federazione Russa significa una pausa che concede alla Federazione Russa di riposare" ha detto Zelensky.